Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Chișinau nu confirma informația difuzata in aceasta dimineața de Ministerul rus al Apararii precum ca ucrainenii pregatesc o provocare in regiunea transnistreana.

- Contrabanda cu țigari, un fenomen scapat aproape total de sub control, a fost in cursul anului trecut intr-o scadere semnificativa. Motivul il reprezinta razboiul din Ucraina, aspect recunoscut și de reprezentanții Poliției de Frontiera cu ocazia bilanțului organizat la Sighetu Marmației. Conform ...

- Un conațional, cautat de Poliția de Frontiera pentru trecerea ilegala a frontierei de stat, a fost reținut in timp ce organiza, impreuna cu alt moldovean, migrarea ilegala a doi barbați ucraineni din Ucraina in R. Moldova. Mai mult ca, in cadrul documentarii cazului acesta a incercat sa corupa un polițist…

- Un moldovean, cautat de Poliția de Frontiera pentru trecerea ilegala a frontierei de stat, a fost reținut in timp ce organiza, impreuna cu alt moldovean, migrarea ilegala a doi barbați din Ucraina in Moldova. Potrivit informațiilor, in cadrul documentarii cazului acesta a incercat sa corupa un polițist…

- Resturile unei rachete, provenite din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei, au fost gasite, sambata, de patrula a politiei de frontiera din Republica Moldova, in zona sectorului de frontiera Larga (raionul Briceni). Ministerul de Externe din Republica Moldova anunța ca din cauza bombardamentelor…

- Bucati dintr-o racheta ruseasca lansata sambata asupra Ucrainei au fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova de o patrula a politiei de frontiera, informeaza Ministerul de Interne de la Chisinau. „Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, o patrula a politiei de frontiera…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai Poliției de Frontiera au reținut un alt membru al unui grup criminal, specializat in transportarea ilegala a cetațenilor din Ucraina in Moldova. Faptele au avut loc incepind cu februarie 2022. Barbații din Ucraina erau transportați prin diferite modalitați,…

- Razboiul din Ucraina a determinat mai mulți factori de decizie politica sa examineze scenariile Moscovei cu privire la lansarea unei acțiuni asemanatoare in Basarabia. O declarație facuta de șeful Serviciului de Informatii si Securitate de la Chișinau a ridicat multe semne de ingrijorare. Potrivit acestuia,…