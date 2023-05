Stiri pe aceeasi tema

- O companie din China a cumparat cupru in valoare de cel putin 7,4 milioane de dolari de la o uzina amplasata in regiunea din Ucraina anexata de Rusia, care este vizata de sanctiunile occidentale, arata datele vamale rusesti analizate de Reuters. China nu a impus niciun fel de restrictii cu privire la…

- In titlul acestui comentariu se afla formula folosita acum in cabinetele euroatlantice pentru a da un raspuns la intrebarea „Cand se va incheia razboiul din Ucraina?”. Raspunsul acesta trimite catre un nivel semantic al evenimentelor, adica spre acel nivel la care conteaza cum descriem faptele, nu…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi, in timpul intalnirii cu presedintele francez Emmanuel Macron la Beijing, ca este gata sa-l sune pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la momentul potrivit, au declarat surse diplomatice franceze pentru CNN si Reuters, o informatie confirmata ulterior…

- Orice furnizare de catre China a unui ajutor letal pentru Rusia in timpul razboiului din Ucraina ar fi o "greseala istorica cu consecinte profunde", a declarat miercuri, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform Agerpres.Stoltenberg a adaugat, in cadrul conferintei de presa…

- SUA si tarile europene sunt hotarate sa nu permita Ucrainei sa intre in discutii de pace, spre deosebire de Rusia si China, a acuzat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in conditiile in care liderul chinez Xi Jinping i-a prezentat lui Vladimir Putin la Moscova planul sau de pace pentru…

- „China este impartiala, promoveaza pacea si dialogul si este de partea justa a istoriei in conflictul din Ucraina". Iata declaratia facuta in urma cu putin timp de Xi Jinping, la Kremlin. Intr-o interpretare la cald, analistii vad asta ca pe o critica la adresa Occidentului, care furnizeaza arme Ucrainei.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau chinez, Xi Jinping, aflat in vizita la Moscova, continua marți, 21 martie, discuțiile, dupa o intrevedere de peste patru ore pe care au avut-o luni. Inainte de intalnirea cu liderul de la Kremlin, Xi Jinping a fost primit de premierul rus, Mihail Mișustin,…

- Administratia Volodimir Zelenski a respins, vineri, planul de pace elaborat de China, conditionand orice armistitiu intre armata ucraineana si fortele militare ruse de revenirea la frontierele Ucrainei din anul 1991.