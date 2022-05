Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pleaca joi, 8 iunie, in Turcia pentru a discuta instituirea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene, a anunțat șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu. Lavrov, a precizat Cavusoglu, vine in Turcia insoțit de o delegație militara pentru a discuta ”intre altele” chestiunea coridoarelor. De ce o misiune militara? Deoarece, […] Articolul Ucraina: Rusia va discuta cu Turcia crearea de ”coridoare securizate” in Marea Neagra pentru exportul de cereale apare prima data in Curierul National .