Ucraina: Rusia nu scapă de sancţiunile UE Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans luni la Luxemburg lipsa de progres in punerea in aplicare de catre Moscova a acordurilor de la Minsk destinate sa duca la incetarea luptelor in estul Ucrainei, o conditie pentru ridicarea sanctiunilor economice ale UE, informeaza AFP.



Liderii UE urmeaza sa decida joi, la summitul lor de la Bruxelles, daca vor extinde sau nu sanctiunile economice severe impuse in 2014, la care Moscova a raspuns cu un embargo la produsele alimentare occidentale.



"Nu este un mister. Ridicarea sanctiunilor este legata de punerea in aplicare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat un ordin pentru a pune in practica o decizie de a extinde sanctiunile asupra companiilor si entitatilor din Rusia, a anuntat Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei, scrie Reuters.

- Austria sustine ridicarea sanctiunilor europene fata de Rusia. Autoritatile de la Viena au declarat, dupa vizita presedintelui rus, ca, de luna viitoare, cand vor prelua sefia Consiliului Uniunii Europene, vor depune eforturi pentru a aprofunda dialogul dintre Bruxelles si Moscova.

- Este, de asemenea, prima deplasare a liderului de la Kremlin intr-o tara din Uniunea Europeana, dupa vizita la Budapesta, in Ungaria, in august 2017. "Sanctiunile si toate restrictiile motivate politic, protectionismul (...) nu sunt bune pentru a rezolva chestiuni politice", a declarat Vladimir…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters, informeaza Agerpres.Vezi…

- Serviciul ucrainean de securitate SBU a anuntat marti ca a perchezitionat birourile a doua institutii publice ruse de presa – televiziunea RT si agentia de presa RIA Novosti, de la care a fost arestat un jurnalist -, provocand furia Kremlinului, relateaza AFP. ”Perchezitiile continua la RIA Novosti…

- In declarația finala a reuniunii miniștrilor de externe ai statelor din clubul „G7“ de la Toronto, Canada, se arata ca țarile membre ar putea lua in considerare inasprirea sancțiunilor impotriva Rusiei, in legatura cu acțiunile acesteia in sud-estul Ucrainei. Aproape imediat ministrul rus de exerne,…

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru 'consultari' la Bruxelles in semn de protest dupa otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal, a revenit la Moscova, au anuntat vineri servicii ale sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, relateaza AFP. Seful…

- Germania, Franta, Rusia si Ucraina vor cauta modalitati de a accelera punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk privind reglementarea conflictului din estul ucrainean, a declarat joi purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, transmite Reuters. Cele patru tari, care coopereaza in…