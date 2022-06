Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara incetarea relatiilor diplomatice cu Siria, dupa ce regimul de la Damasc a recunoscut independenta republicilor separatiste proruse Donetk si Lugansk, sustinute de Moscova din 2014, relateaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent…

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.

- Ucraina a intrat in ziua 73 a razboiului cu Rusia. Dupa evacuarea a zeci de civili din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, inclusiv femei și copii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca lucreaza la „opțiuni diplomatice" pentru a salva soldații ucraineni ramași in oțelarie, care…

- Bombardamentele ruse au continuat sambata in zona de sud-est a Ucrainei, in regiunea Dnipro, dar și langa Zaporojie și Donețk. Au fost raportate explozii și la Odesa, unde oficiali ucraineni au anunțat ca a fost avariata pista aeroportului. In Mariupol, adjunctul comandantului batalionului Azov a transmis…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- Președintele rus Vladimir Putin nu a renunțat neaparat la incercarea de a cuceri Kievul, chiar daca Rusia s-a concentrat in ultimele zile pe sudul și estul Ucrainei, spun oficiali americani și occidentali citați de CNN . In urmatoarele cateva saptamani, oficialii se așteapta ca forțele ruse sa se realimenteze și…