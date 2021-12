Stiri pe aceeasi tema

- Daca Rusia se hotaraște sa desfașoare o incursiune militara directa pe teritoriul Ucrainei, forțele armate de la Kiev nu ar avea nicio șansa sa o respinga fara un ajutor militar major din partea Occidentului, spun generalii ucraineni, citați de The New York Times.

- Presedintele SUA, Joseph Biden, le-a oferit asigurari de aparare, joi, liderilor tarilor central si est-europene membre NATO, inclusiv Romaniei, in contextul tensiunilor cu Rusia, iar liderul de la Casa Alba a reafirmat sustinerea pentru suveranitatea Ucrainei. "Presedintele Joseph R. Biden…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Trei scenarii mai mult sau mai puțin probabile sunt valabile pentru viitorul apropiat, dupa negocierile inconcludente dintre cei doi președinți, pe fondul mobilizarii militare ruse de la garnița Ucrainei: un pas inapoi al lui Putin, o soluție diplomatica sau o intervenție militara, scrie un profesor…

- Rusia pregateste o ofensiva împotriva Ucrainei cu pâna la 175.000 de militari, anul viitor, concentrati în patru locuri, cu 50 de grupuri tactice de lupta, potrivit unui document american. Kremlinul a mutat trupele catre granița cu Ucraina, în timp ce a cerut de la…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Rusia si SUA actioneaza in vederea organizarii unui summit prin videoconferinta intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, demersurile fiind facute in toiul exacerbarii tensiunilor intre cele doua parti cu privire la Ucraina, a anuntat vineri Kremlinul, in timp ce Kievul cere NATO sa respinga orice…

- Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate…