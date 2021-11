Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lasat 90.000 de militari la granița Ucrainei dupa ce exercițiile militare din zona s-au incheiat, a atras atenția ministrul ucrainean al apararii, citat miercuri de catre Reuters. Forțele armate ruse au organizat recent o serie de exerciții la scara larga, inclusiv cu parașutiști. La finalul…

- Rusia concentreaza din nou trupe în apropiere de frontiera sa cu Ucraina, suscitând îngrijorarea unor responsabili americani si europeni care urmaresc ceea ce ei considera a fi drept „miscari neobisnuite” de echipamente si personal militar pe flancul vestic al Rusiei, relateaza…

- Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca activitatea misiunii ruse pe langa NATO va fi oprita, iar reprezentanții alianței la Moscova vor trebui sa paraseasca țara dupa ce acreditarea lor va fi retrasa din 1 noiembrie. Decizia vine dupa ce 8 diplomați ruși au fost expulzați sub acuzația de…

- Revocarea acreditarii pentru opt angajați ai misiunii permanente a Federației Ruse pe lânga NATO nu va contribui la îmbunatațirea dialogului, iar toate acuzațiile împotriva diplomatilor ruși sunt neîntemeiate, motiv pentru care Moscova ar putea lua masuri de raspuns, a declarat…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Trei soldați ucraineni au fost ucisi, iar alti zece au fost raniti, pe linia frontului cu separatistii prorusi, în estul tarii, în weekend, a anuntat armata, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro Potrivit unui bilant întocmit de AFP din surse oficiale, cel putin 53 de…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi cu Rusia „este o posibilitate” și ca dorește sa aiba o întâlnire de substanța cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters. Președintele ucrainean a fost întrebat la summitul Strategiei…

- În vârsta de 45 de ani, regizorul ucrainean Oleg Sențov a fost arestat în Crimeea – în mai 2014 -, fiind acuzat de autoritați ca pregatea „atacuri teroriste” împreuna cu alti trei cetateni ucraineni. Dupa un an si trei luni de la arestarea sa, Sențov…