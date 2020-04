Ucraina: Reuniunea miniştrilor de externe din formatul Normandia s-a încheiat fără rezultate Reuniunea destinata promovarii procesului de pace in estul Ucrainei a ministrilor de externe din formatul Normandia (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), desfasurata joi in sistem de videoconferinta, s-a incheiat fara rezultate concrete, informeaza AFP. In cadrul reuniunii diplomatice, Moscova si Kievul si-au pastrat pozitiile cu privire la solutionarea conflictului dintre fortele ucrainene si separatistii pro-rusi, ceea ce a condus in final la absenta unui comunicat de presa comun. "Autoritatile de la Kiev evita dialogul direct cu Lugansk si Donetk", cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ucrainean si rus vor avea saptamana viitoare, in sistem de videoconferinta, discutii mediate de Germania si Franta in scopul revitalizarii eforturilor de solutionare a conflictului din estul Ucrainei, a anuntat miercuri seful diplomatiei germane Heiko Maas, transmite dpa potrivit…

- Autoritațile din Moscova, capitala Rusiei, amenința cu pedepse de pâna la cinci ani de închisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamâni dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters.Municipalitatea a anunțat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat cotidianului britanic „The Guardian“ ca si-a dat la dispozitie un an pentru solutionarea conflictului armat din Donbas, iar numaratoarea inversa a inceput la 10 decembrie 2019, dupa ultimul summit in formatul Normandia (Franta,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu doreste sa consume toti cei cinci ani ai mandatului sau pe incercarile de a pune in aplicare acordurile de la Minsk privind rezolvarea conflictului din Donbas, de aceea isi acorda termen de un an pentru a ajunge la un progres in discutiile…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca nu doreste sa consume toti cei cinci ani ai mandatului sau pe incercarile de a pune in aplicare acordurile de la Minsk privind rezolvarea conflictului din Donbas, de aceea isi acorda termen de un an pentru a ajunge la un progres in discutiile…

- Autoritațile din Ucraina au arestat un preot care s-a deplasat în mai multe zone de conflict, unde, sub pretextul misiunilor evanghelice, facea trafic de arme, scrie The Guardian. Barbatul a fost reținut în urma cu câteva luni, însa cazul sau nu a fost facut public din cauza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski continua sa spere ca un summit consacrat solutionarii conflictului din estul Ucrainei va avea loc in luna aprilie la Berlin, transmite sambata DPA. Odata cu reluarea intalnirilor la nivel inalt intre Ucraina si Rusia sub…

- ​Acordurile destinate sa puna capat violenței în estul Ucrainei sunt pe cale de fi încalcate, relateaza Aljazeera.Președintele rus Vladimir Puțin a cerut vineri liderului ucrainean Volodymyr Zelenskyy sa achieseze la acordurile de pace pentru a elimina conflictul de cinci ani dintre…