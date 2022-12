Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a doborat 10 drone de fabricație iraniana, miercuri dimineața, afirma primarul Kievului.

- In mai multe cartiere din Kiev vor fi instalați pomi de Craciuni, inclusiv in Piața Sofia, dar cu toate acestea, in acest an nu vor avea loc evenimente publice și concerte, a anunțat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, intr- un interviu acordat RBC-Ucraina.

- Primarul Kievului, fostul pugilist profesionist Vitali Klitschko, a ripostat duminica la criticile aduse de președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la masurile luate pentru a-i ajuta pe locuitorii capitalei sa reziste in fața intreruperilor de energie electrica, descriind disputa ca fiind…

- Serviciul ucrainean de frontiera din Ucraina a anunțat ca punctele de control de la granițele cu Ungaria și Romania nu funcționeaza din cauza penei de curent provocate de atacul cu rachete al Rusiei asupra infrastructurii energetice, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia "iși concentreaza forțele și mijloacele pentru o posibila repetare a unor atacuri masive asupra infrastructurii noastre, in primul rand asupra energiei", a declarat Volodimir Zelenski, președintele ucrainean.

- La Kiev si in regiunea adiacenta sunt prevazute intreruperi de electricitate „fara precedent”, din cauza pagubelor importante provocate sistemului energetic din Ucraina de recentele bombardamente și atacuri ale fortelor ruse, a anuntat vineri operatorul privat ucrainean DTEK, conform agenției France…

- Zilele trecute a avut loc un nou schimb de prizonieri intre Ucraina și Rusia. Mulți dintre prizonierii ucraineni predați Kievului de Moscova au fost torturați brtual in captivitate, potrivit unui inalt oficial ucrainean.

- NATO a condamnat joi planurile Moscovei de a organiza referendumuri in regiunile ocupate de Rusia in Ucraina si a cerut tuturor statelor sa respinga ceea ce a numit "incercarile flagrante ale Rusiei de cucerire teritoriala", relateaza Reuters.