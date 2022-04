Ucraina respinge ultimatumul Rusiei privind predarea forţelor de la Mariupol Ucraina a respins duminica ultimatumul Rusiei privind predarea fortelor de la Mariupol si a anuntat ca luptatorii ucraineni vor rezista „pana la capat”, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . Premierul ucrainean Densi Smihal a declarat televiziunii americane ABC, dupa ce trecuse ora 03.00 GMT fixata de Moscova pentru capitularea in orasul-port de la Marea Azov, ca Mariupolul „inca nu a cazut”. Ministerul rus al apararii le ceruse aparatorilor ucraineni asediati in uzina metalurgica Azovstal sa se predea si promisese ca toti cei care vor depune armele vor avea „garantia… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

