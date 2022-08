Ucraina respinge responsabilitatea pentru exploziile din ajun din Crimeea

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aparare ucrainene au scos din functiune o cale ferata de transport de munitii rusesti care leaga orasul Herson de Crimeea, reusind sa blocheze si mai mult liniile de aprovizionare rusesti, a declarat miercuri Ministerul britanic al Apararii, potrivit Adevarul . In ultimele saptamani, luptele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat miercuri drept „dezgustator” comportamentul fostului cancelar german Gerhard Schroeder, care a afirmat ca Rusia vrea o „solutie negociata” a razboiului, transmite Reuters. Gerhard Schroeder, care este prieten cu presedintele Vladimir Putin, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat miercuri drept „dezgustator” comportamentul fostului cancelar german Gerhard Schroeder, care a afirmat ca Rusia vrea o „solutie negociata” a razboiului, transmite Reuters. Gerhard Schroeder, care este prieten cu presedintele Vladimir Putin, a declarat…

- In contextul in care Moscova a declarat ca forțele sale vor intensifica operațiunile militare in „toate zonele operaționale”, Rusia iși consolideaza acum pozițiile defensive in zonele ocupate din sudul Ucrainei, a anunțat duminica Ministerul britanic al Apararii. Forțele rusești deplaseaza efective,…

- Activ pe rețelele de socializare, fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a scris: „O singura intrebare: cine a spus ca Ucraina va mai exista pe harta lumii peste doi ani?” Medvedev este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, dar și prieten și aliat al lui Vladimir…

- Procesul de „integrare” a regiunii ocupate Herson, din sudul Ucrainei, de catre Rusia este in curs de desfașurare, a susținut joi, 9 iunie, liderul desemnat de Moscova in regiune, citat de CNN . „Suntem siguri ca Rusia este cu noi și suntem cu Rusia pentru totdeauna. Integrarea a inceput și va continua…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca forțele nucleare ale Rusiei desfașoara exerciții in provincia Ivanovo, la nord-est de Moscova, a informat agenția de presa Interfax.Divizia Teikovskaia a Forțelor Strategice de Rachete (RVSN), ca parte a exercițiului, efectueaza manevre pe rutele de patrulare…

- Victoria nu va fi ''usoara'', dar ''se va intampla'', a declarat Kiril Budanov intr-un interviu acordat postului britanic Sky News publicat vineri seara, in care a aparut senin si s-a declarat ''optimist'' avand in vedere evolutia actuala a conflictului.''Punctul de cotitura va veni in a doua jumatate…