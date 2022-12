Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea presedintelui francez Emmanuel Macron ca Rusia sa primeasca garantii de securitate in cadrul unor viitoare negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina a fost primita duminica cu critici puternice la Kiev si in statele baltice, relateaza publicatia Financial Times, anunța Agerpres.…

- Propunerea presedintelui francez Emmanuel Macron ca Rusia sa primeasca garantii de securitate in cadrul unor viitoare negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina a fost primita duminica cu critici puternice la Kiev si in statele baltice, relateaza publicatia Financial Times.

- Presedintele Joe Biden si prima doamna, Jill, au oferit un somptuos dineu de stat in onoarea inaltilor oaspeti francezi, Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte. A fost primul asemenea eveniment de la Casa Alba dupa mai bine de trei ani de intrerupere, din cauza pandemiei. Printre invitati s-au aflat zeci…

- Ucraina ar accepta sa-și primeasca inapoi teritoriile ocupate de catre Rusia, inclusiv peninsula Crimeea, pe cale pașnica, a declarat președintele Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat publicației Financial Times. „Daca este cineva care sa ne ofere o cale prin care sa realizam incetarea ocupației…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti - in cadrul summitului G20, care se desfasoara in insula Bali (Indonezia) - ca mai devreme sau mai tarziu Rusia va trebui sa accepte ca retragerea trupelor sale din Ucraina este singura solutie a acestui conflict.

- Ce ar putea urma dupa incheierea razboiului din Ucraina. Raspunsul oferit de șeful Serviciului de Informatii Externe rus este halucinant și vizeaza eventualele relații ale Rusiei cu Occidentul. Toate amanuntele interesante, in articolul de mai jos. Șeful spionilor ruși, declarații despre terminarea…

- Conform oficialilor de la Ankara, Erdogan a reiterat disponibilitatea de a face partea sa de ințelegere pentru a rezolva pașnic razboiul din Ucraina.Mai mult, conform presei internaționale, cei doi au discutat și despre imbunatațirea relațiilor bilaterale dintre Moscova și Ankara.Ultimele evoluții din…

- ”Pagubele la Nord Stream 1 si Nord Stream 2, in ape interntaionale, la Marea Baltica, sunt de mare ingrijorare”, se arata in aceasta declaratie. ”Toate informatiile disponibile in prezent indica faptul ca acesta este rezultatul unor acte de sabotaj deliberate, nechibzuite si iresponsabile”, denunta…