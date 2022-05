Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”,…

- Seful spionajului extern al Rusiei a acuzat joi Statele Unite si Polonia ca au complotat pentru a obtine o sfera de influenta in Ucraina, cel mai puternic semnal al Moscovei ca razboiul s-ar putea incheia cu impartirea fortata a Ucrainei intre Occident si Rusia.

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…

- Inainte de inceperea negocierilor dintre delegațiile Moscovei și Kievului, care urmeaza sa aiba loc pe 29 martie, la Istanbul au fost inasprite masurile de securitate. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la un corespondent de la fața locului. Potrivit agenției, in timpul sosirii membrilor…

- Un consilier principal al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky a spus ca guvernul țarii respinge ideea propusa de Rusia conform careia Ucraina ar trebui sa adopte un model suedez sau austriac de neutralitate, relateaza CNN. Mikhailo Podoliak a spus ca Ucraina se afla acum intr-o stare de razboi…

- Ucraina cere Rusiei „garantii de securitate absolute" si respinge ideea unei neutralitati dupa modelul „suedez sau austriac", asa cum propune Moscova. „Ucraina se afla in prezent in stare de razboi direct cu Rusia. Prin urmare, modelul nu poate fi decat «ucranean»", a declarat Mihailo Podoliak, un consilier…

- Vladimir Putin a spus, joi seara, intr-o declarație de presa, ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului, iar soldații ruși acționeaza ca niște „adevarați eroi”. Totodata, liderul de la Kremlin a acuzat „neonazistii” ucraineni ca folosesc populatia ca scuturi umane in…

- Statul Major al Armatei Ucrainene a anunțat ca forțele armate au reușit sa respinga atacul militar al Rusiei asupra Insulei Șerpilor, potrivit publicației ucrainene Obozrevatel. Anterior, autoritațile ucrainene anunța ca „doua ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagra”,…