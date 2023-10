Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier de stanga al Slovaciei, Robert Fico, l-a invins pe rivalul sau progresist in alegerile parlamentare, dupa ce a facut campanie pentru a pune capat ajutorului militar acordat Ucrainei, arata rezultatele parțiale, scrie Reuters. De asemenea, Robert Fico a promovat ideea unor relații mai…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat vineri seara decizia Uniunii Europene de a nu extinde si mai mult interdictia privind exporturile de cereale ucrainene, calificand-o drept exemplu de adevarata unitate si incredere, potrivit Reuters și Agerpres . In timp ce Polonia, Slovacia si Ungaria…

- Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de actiune cu privire la masurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturarii pietei cerealelor din tara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023. Intr-un…

- Premierul ungar Viktor Orban s-ar putea sa nu mai fie singurul lider din Uniunea Europeana și NATO care se opune ajutorului militar pentru Ucraina dupa alegerile generale din 30 septembrie din Slovacia, potrivit The New York Times. Partidul lui Robert Fico, fostul premier care are numai cuvinte de lauda…

- Contraofensiva dusa incepand din iunie de armata Kievului are drept obiectiv eliberarea intregii Ucraine si „nu conteaza cat timp va dura aceasta”, a declarat seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba. „Obiectivul nostru este victoria, victoria sub forma eliberarii teritoriilor noastre in interiorul…

- De la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, Uniunea Europeana a coordonat evacuarea in spitale europene a peste 2.300 de pacienți ucraineni, transmite Euronews. Sunt pacienți suferinzi din cauza ranilor de razboi sau cu afecțiuni grave ce nu pot fi tratați, in prezent, in Ucraina. Ei au fost transferați…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata, 8 iulie, ca face presiuni asupra Rusiei pentru a prelungi cu cel putin trei luni acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra si a anuntat o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in luna august, informeaza News. Erdogan a…