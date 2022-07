Ucraina: regiunile separatiste proruse blochează motorul de căutare Google întrucât promovează terorismul şi violenţa contra ruşilor Autoritatile din regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat ca au blocat motorul de cautare Google, acuzat de ”promovarea” violentei contra rusilor, transmite vineri AFP, citata de Agerpes. Google ”promoveaza terorismul si violenta contra tuturor rusilor, in particular contra populatiei din Donbas. Am decis sa blocam Google pe teritoriul” regiunii Donetk, a declarat liderul […] The post Ucraina: regiunile separatiste proruse blocheaza motorul de cautare Google intrucat promoveaza terorismul si violenta contra rusilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

