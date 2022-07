Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Herson din sudul Ucrainei va fi „eliberata definitiv" de fortele ruse pana in septembrie, a declarat duminica un oficial local, relateaza AFP. „Putem spune ca regiunea Herson va fi cu siguranta eliberata pana in septembrie si toate planurile ocupantilor vor esua", a declarat intr-un interviu…

- Armata ucraineana a anunțat duminica ca soldații sai se retrag din Lysychansk, oraș-cheie din estul Ucrainei care de saptamani se confrunta cu un violent asalt al trupelor ruse, informeaza Reuters. Predarea orașului Lysychansk determina Moscova sa obțina controlul deplin asupra regiunii Luhansk. Trupele…

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- Invazia Rusiei in Ucraina intra vineri in cea de-a 100-a zi, fara sa se intrevada un sfarșit al luptelor care au ucis mii de oameni, au dezradacinat milioane de persoane și au transformat orașe intregi ruine. Dupa ce a renunțat la asaltul asupra capitalei Kiev, Rusia continua sa atace in estul și in…

- Armata rusa incearca cu orice preț sa cucereasca intreaga regiune Lugansk, din Donbas. Și-a intensificat ofensiva cu scopul de a „distruge totul”, declara președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Rușii și-au aruncat acolo toate forțele pe care le mai au. In regiunea Lugansk, rușii avanseaza din toate…

- Armata rusa incearca cu orice preț sa cucereasca intreaga regiune Lugansk, din Donbas. Și-a intensificat ofensiva cu scopul de a "distruge totul", spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Rușii și-au aruncat acolo toate forțele pe care le mai au.

- Dupa mai bine de doua luni și jumatate de la izbucnirea de pe 24 februarie, razboiul din Ucraina continua. Deși la Harcov, al doilea mare oraș al țarii lui Zelenski, rușii pareau, sau dadeau de ințeles ca sunt calare pe situație, veștile de ultima ora arata ca Moscova a decis sa-și retraga soldații…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a transmis joi moldovenilor ca nu trebuie sa se teama de o agresiune rusa impotriva țarii lor in viitorul apropiat. „Cred ca suntem in siguranța; deocamdata, Rusia nu are planuri clare in acest sens”, a declarat Maia Sandu, la postul TVR Moldova. Totuși,…