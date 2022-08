Războiul nu e doar teroare

Imagini virale pe rețelele de socializare arată că militarii ucraineni nu au uitat să fie empatici nici în vreme de război. Deși e pregătit să apese pe trăgaci în orice moment, un militar ucrainean împarte cele câteva nuci pe care le-a așezat lângă armă cu o veveriță înfometată.