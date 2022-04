Stiri pe aceeasi tema

- Fortele navale ruse nu au realizat progrese majore in ultimele 24 de ore in pofida intensificarii activitatii, in conditiile in care contraatacurile ucrainene continua sa le obstructioneze eforturile, a anuntat sambata serviciul britanic de informatii militare, relateaza Reuters. In pofida faptului…

- Fortele armate ruse au distrus sisteme de rachete antiaeriene S-300 care i-au fost livrate Ucrainei , a anuntat luni Ministerul Apararii rus, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Rachete Kalibr lansate duminica de Rusia dinspre mare au distrus patru sisteme S-300 care erau ascunse intr-un hangar…

- Fortele lui Vladimir Putin rapesc politicieni, activisti si jurnalisti ucraineni deoarece Rusia nu isi indeplineste obiectivele militare, a declarat luni ministrul britanic de externe Liz Truss, informeaza Reuters.Truss a condamnat „tactica odioasa” dezvaluita de organizatia ucraineana pentru drepturile…

- Kremlinul a declarat luni ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters, potrivit…

- Rusia a cerut miercuri Statelor Unite sa explice lumii de ce a finantat ceea ce Moscova prezinta a fi programe biologice militare in Ucraina, potrivit Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a cerut transparenta din partea Washington cu privire la aceste acuzatii, care sunt negate…

- Rusia isi va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata de Reuters. Obiectivele Moscovei nu includ rasturnarea guvernului de…

- Locuitorii orașului Lvov din vestul Ucrainei au ascultat miercuri (23 februarie) dimineața sunetul sirenelor și al claxoanelor, in timp ce orașul testa sistemele de siguranța și alarma in urma tensiunilor militare crescute cu țara vecina, Rusia. Vehiculele poliției au circulat incet pe strazi, difuzand…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidental de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…