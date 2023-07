Stiri pe aceeasi tema

- Forte ucrainene au inaintat pe frontul din sud, potrivit unor oficiali militari de la Kiev si unor rapoarte de pe campul de lupta, relateaza CNN. Trupe ucrainene ”au inregistrat succese in directia Staromaiorske”, pe frontul din Berdiansk, la sud de Velika Novosilka, anunta marti un purtator de cuvant…

- Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, a declarat: "Astazi nu avanseaza atat de rapid. "Daca vom vedea ca ceva nu merge bine, vom spune acest lucru". Forțele armate ucrainene avanseaza pe trei axe in cadrul unei contraofensive care a recucerit teritoriile din estul și sudul țarii…

- Forțele ucrainene aflate in plina contraofensiva l-au ucis intr-un atac nocturn pe generalul-locotenent rus Oleg Yuryevich Tsokov in orașul Berdiansk, un important oraș portuar din regiunea Zaporoje din sud-estul Ucrainei

- Armata ucraineana „inainteaza" pe front, in pofida unei „rezistente puternice" a trupelor ruse, mai ales in sud, anunta intr-o conferinta de presa adjuncta ministrului ucrainean al Apararii Ganna Maliar, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fortele ucrainene au avansat cu „peste trei kilometri" in ultimele…

- Trsrupele ucrainene au un oarecare succes in direcția Zaporijjia - potrivit unui anunt facut joi de șeful adjunct al Direcției Operaționale Principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul de brigada Oleksi Hromov, informeaza Rador."Forțele de aparare din direcția Zaporijjia…

- Guvernul ucrainean a informat marti in legatura cu noi progrese ale fortelor sale armate in imprejurimile Bahmut (est) si in regiunea Zaporojie (sud) in doua dintre cele trei sectoare de pe linia frontului, unde Kievul a confirmat in ultimele zile actiuni ofensive de recucerire a teritoriului, potrivit…

- Forțele ucrainene continua operațiunile de contraofensiva in cel puțin patru zone ale frontului, apreciaza analiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiulu i in evaluarea de sambata, 10 iunie. Forțele armate ucrainene au obținut noi caștiguri in jurul Bahmut și in vestul Donețkului, susține ISW.…

- Forțele armate ucrainene au lovit, vineri, pozițiile ocupate de ruși in orașul-port Berdiansk (regiunea Zaporojie) din sud-estul Ucrainei, conform Ukrainskaia Pravda.Tirurile ucrainene au lovit cu rachete zona de la țarmul Marii Azov in care rușii incarcau pe vapoare prazile de razboi, adica obiectele…