Ucraina recunoaște eșecul contraofensivei din vară. Situația pe linia frontului este "foarte dificilă" In prezent, Kievul incearca sa deblocheze noi pachete de ajutor occidental, in special in SUA, iar secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare din Ucraina, Oleksei Danilov, crede ca cel putin o parte din finantarea militara "va veni cu siguranta", potrivit BBC. Intr-un interviu pentru televizuniea de stat din Marea Britanie, Danilov a recunoscut ca speranțele puse in contraofensiva din vara au fost sincere, dar "nu s-au implinit. Faptul ca ne aparam tara de doi ani este deja o mare victorie", a spus el.Fortele ucrainene au sperat sa recupereze portiuni de teritoriu castigate de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

