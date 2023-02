Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana planuieste sa trimita Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 500 de milioane de euro, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva atacurilor Rusiei, a declarat vineri, 20 ianuarie, la Bruxelles, un oficial al UE, potrivit Agerpres. De asemenea, urmeaza sa se decida alte 45…

- Ministrul german al Economiei s-a aflat intr-o vizita in orașul-port Odesa, ținuta in secret pana vineri dimineața. Cu aceasta ocazie ea a anunțat ca Germania va aloca inca 52 de milioane de euro, ajutor pentru reconstrucția Ucrainei ca urmare a pagubelor masive suferite in timpul celor 11 luni de razboi,…

- Ucraina a exportat aproape 23,6 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 33,5 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii, transmite Reuters.…

- Romania a alocat 10 milioane de euro pentru reluarea producției de „muniție de calibru greu”, a declarat ministrul Economiei, Florin Spataru. Banii au fost alocați din bugetul național, in urma unor discuții purtate in anul 2022. Este vorba de proiectile de calibrul 152 milimetri (vechiul standard,…

- Circa 20% din populatia Ucrainei a parasit tara de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, a declarat miercuri comisarul pentru drepturile omului din Rada ucraineana (parlamentul), Dmitro Lubinet, citat de EFE. Intr-o interventie in fata presei, presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului din…

- Gazprom a anunțat, marți, ca va reduce cu 56,5% livrarile de gaze naturale pentru Republica Moldova, in condițiile in care concernul rus acuza ca numai o parte din gazul care traverseaza conductele din Ucraina ajunge la Chișinau, informeaza TV8.md . Potrivit unui comunicat Gazprom, „volumul de gaze…

- Rusia a lansat aproximativ 4.700 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul razboiului și pana acum, potrivit presedintelui Volodimir Zelenski. Dupa cele mai recente atacuri, peste 20 de milioane de oameni au ramas temporar fara electricitate, potrivit dpa și Agerpres . ”Sute de orase ale noastre au…

- Este a 268-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Zelenski cere din nou protejarea cerului Ucrainei dupa ce atacurile masive ale rușilor lasa din nou peste 10 milioane de ucraineni fara acces la energie electrica.