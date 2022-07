Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina l-a acuzat sambata pe presedintele rus Vladimir Putin ca a „scuipat in fata“ ONU si a Turciei prin bombardarea portului Odesa, si a afirmat ca Moscova isi va asuma „intreaga raspundere“ a esecului acordului privitor la exportul de cereale, semnat vineri la Istanbul, transmite AFP.

- O delegație militara turca se va deplasa in aceasta saptamana in Rusia pentru a discuta detaliile unui posibil coridor maritim sigur in Marea Neagra pentru exportul de cereale ucrainene, au afirmat surse din cadrul presedintiei turce, transmite Reuters. Agentia rusa TASS a confirmat planurile de discutii,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Papa Francisc a spus ca premierul maghiar Viktor Orban i-a spus, atunci cand s-au intalnit la sfarșitul lunii aprilie, ca președintele rus Vladimir Putin intenționeaza sa puna capat invaziei din Ucraina pe 9 mai, Ziua Victoriei Rusiei. Papa a facut declarațiile pentru ziarul italian Corriere della Sera,…

- „Saptamana aceasta planuiesc negocieri cu domnul Putin”, le-a spus Erdogan jurnaliștilor, relateaza RIA Novosti.Oficialul turc si-a exprimat speranta ca la Ankara sau la Istanbul vor fi luate masuri concrete pentru a rezolva conflictul din Ucrain.Reamintim ca președintele turc Recep Erdogan a avut o…

- Turcia intentioneaza sa continue achizitionarea sistemului antiaerian rusesc de tip S-400, in pofida apartenentei sale la NATO si a razboiului provocat de Moscova in Ucraina, potrivit presedintelui agentiei guvernamentale a Turciei insarcinata cu achizitia de echipament militar (SSB), relateaza AFP.