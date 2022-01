In timp ce o invazie rusa in Ucraina pare un scenariu din ce in ce mai amenințator, șeful diplomației SUA, Antony Blinken, ajunge miercuri, 19 ianuarie, la Kiev, inainte de a se deplasa la Berlin și apoi, vineri, la Geneva, unde se va intalni cu omologul sau rus, Serghei Lavrov. „Suntem intr-un stadiu in care […] The post Ucraina. Razboiul poate incepe in orice moment. Anunțul de care toata lumea se temea first appeared on Ziarul National .