Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 105. Ucraina va lupta pentru tot teritoriul, blocajul „nu este o opțiune", afirma Zelenski. Cel puțin doua spitale au fost lovite in Severodonețk și Rubijne. Exista victime. Ucrainenii acuza Rusia ca a rapit locuitori din regiunea

- Avansul rusesc recent in Donbas si raporturile despre numarul mare de trupe, artilerie si lansatoare de rachete in asteptare langa Kursk, la granita cu Sumi, pun problema modului cum vor arata viitoarele ofensive, daca rusii vor folosi aceleasi tactici nediscriminatorii, arata o analiza The Guardian.

- Luptele din estul Ucrainei au atins intensitatea maxima, informeaza Ministerul Apararii din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Bombardamentele asupra punctelor strategice și, din pacate, nu doar, din Ucraina, continua. Luptele se dau cu naduf, cu disperare. Aseara, rușii au lovit și au avariat o școala din Adiivka, regiunea Donețk, folosind muniție cu fosfor. Ukraineinska Pravda, citandu-l pe șeful administrației regionale…

- Serviciile de informații americane cred ca razboiul președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina va deveni „mai imprevizibil” și ca va escalada in lunile urmatoare, a declarat marți directoarea comunitații de informații din SUA, Avril Haines, citata de CNN. Ea spune ca o victorie a Rusiei in Donbas s-ar…

- Rusia iși intarește forțele pentru un nou asalt asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, pregatind scena pentru o lupta prelungita care va provoca cu siguranța pierderi grele de ambele parți, se arata intr-o analiza publicata de Reuters. Orașul port Mariupol nu a fost inca cucerit de ruși, chiar daca…

- Serviciile rusesti de informatii au comis greseli „uimitoare“ incurajand invazia, susține profesorul german Carlo Masala. Expert militar si profesor de politica internationala la Universitatea Bundeswehr din Munchen, Carlo Masala spune intr-un interviu acordat Tagesspiegel, ca o ocupare a Ucrainei este…

- Orice este o ținta pentru soldații lui Putin: spitale, maternitați, școli, gradinițe. Urmele razboiului se vad peste tot. Ce impresioneaza este forța celor care au ramas sa lupte pentru Ucraina. Urmariți un reportaj BBC. Atenție! Imaginile care urmeaza va pot afecta emoțional.