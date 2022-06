Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Șerpilor, o bucata de stanca de 17 hectare cu mare valoare strategica, situata in Marea Neagra, la cateva zeci de kilometri de țarmurile Romaniei și Ucrainei.

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Rusia a lansat sambata patru rachete de croaziera in orașul-port sudic Odesa, potrivit administrației militare regionale a Ucrainei.„Rușii continua nu numai distrugerea fizica a infrastructurii regiunii, ci și presiunea psihologica asupra populației civile”, a declarat Comandamentul Operațional (Sud)…

- Doua nave rusesti de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineata, in apropiere de Insula Serpilor in atacul unei drone ucrainene Bayraktar, potrivit comandantului Fortelor aeriene ucrainene, citat de Ministerul ucrainean al Apararii, informeaza News.ro . ”Doua nave rusesti de patrulare…

- Nava amiral a flotei rusesti din Marea Neagra, crucisatorul Moscova, a fost lovita puternic in urma unui atac al armatei ucrainene. Toate rapoartele, inclusiv cele remise de Rusia, arata ca vasul de lupta a fost indisponibilizat, motiv pentru un val de ironii si meme lansate pe Facebook. Anuntul vine…

- Ucraina a anuntat miercuri seara ca cea mai importanta nava din flota rusa a Marii Negre, crucisatorul Moscova, a fost lovit de rachetele ucrainene, fiind grav avariata. La randul ei, Rusia a confirmat ca nava a fost avariata de o explozie, dar a pus-o pe seama unui incendiu de la bordul navei, in urma…

- Ucraina a anunțat miercuri seara ca a lovit cu rachete și avariat nava-amiral a flotei ruse din Marea Neagra, crucișatorul „Moscova”, scrie The Guardian, citandu-l pe guvernatorul regiunii Odesa, Maxim Marcenko. Purtatoarea de cuvant a marinei ucrainene a confirmat ca „Moscova” este nava care le-a cerut…