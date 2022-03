Ucraina, „protectorat” american? Tara vecina isi va declara prin constitutie neutralitatea, dar va pastra armata si va putea fi sub protectia militara a unui stat occidental, potrivit unui punct dintr-un acord de pace publicat de FT, neconfirmat oficial. Modelul suedez sau austriac de neutralitate nu este acceptat de Ucraina, a declarat un negociator al Kievului, care a admis ca exista „loc de compromis" Ucraina si Rusia au redactat o prima versiune a unui plan de pace ce include 15 puncte, printre care incetarea focului si retragerea trupelor rusesti daca Kievul isi declara neutralitatea si accepta o limita asupra fortelor sale… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

