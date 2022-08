Ucraina, propaganda Occidentului: mesaje personalizate pe rachetele destinate să omoare rușii Uitați de toate concertele de strangere de fonduri sau de donații pentru familii de refugiați. Exista o modalitate mai buna pentru occidentali de a arata simpatia fața de ucraineni: acum sponsorizeaza arme și le pot inscripționa cu propriul mesaj. Pentru o suma de pana la 2.500 de lire sterline, britanicii pot trimite un mesaj personalizat […] The post Ucraina, propaganda Occidentului: mesaje personalizate pe rachetele destinate sa omoare rușii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

