- "Avem o veste foarte buna, deja NATO a aprobat grupul de lupta ce va fi poziționat in Romania, este acel grup de lupta pentru care Franța va fi națiune cadru. Vor mai fi discuții legate de ce țari vor mai trimite trupe in acest grup.Voi prezenta ingrijorarile noastre fața de securitate Republicii Moldova,…

- Guvernul norvegian a acceptat cererea Republicii Moldova de a prelua refugiați din țara noastra. Astfel, 2.500 de refugiați din Moldova vor pleca in Norvegia. In plus, statul nordic va primi pacienti din Ucraina in spitalele sale, transmite Noi.md cu referire la agora.md. Norvegia urmarește inițial…

- UE a semnat joi un acord cu Republica Moldova, cu aplicare imediata, ce permite agentilor Frontex sa ajute politistii de frontiera din aceasta tara, coplesiti de afluxul de refugiati din Ucraina, a anuntat Comisia Europeana, potrivit AFP.

- „Am participat alaturi de presedintele Klaus Iohannis la intrevederea cu presedintele Republicii Moldova, dna. Maia Sandu. Am putut reconfirma sprijinul concret pentru Republica Moldova in ceea ce priveste gestionarea crizei refugiatilor. Romania va continua sa acorde sprijin umanitar si sa asiste refugiatii…

- Discuțiile au vizat evoluțiile curente de securitate din Ucraina, eforturile de gestionare și sprijin a fluxurilor de refugiați, masurile de asistența umanitara pentru Ucraina și Republica Moldova, sancțiunile aplicate Rusiei și Belarusului și propuneri de inasprire a acestora. De asemenea, s-a discutat…

- Dupa ce Ucraina a semnat cererea de aderare la UE, acum și Republica Moldova a inaintat o astfel de cerere. Maia Sandu, președintele țarii, a semnat astazi documentul important pentru viitorul Republicii Moldova. Ce a transmis aceasta pentru popor.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin este un ”semanator de razboi”, iar ofensiva în curs de desfasurare în Ucraina ar putea sa se extinda la Republica Moldova si la Georgia, a avertizat vineri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, citat de France Presse, potrivit Agerpres,…