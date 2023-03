Ucraina: procurorul general al Statelor Unite, vizită surpriză la Lvov - VIDEO Vizita lui Merrick Garland, care nu a fost anuntata din motive de securitate, a avut loc la invitatia omologului sau ucrainean. Pe langa mai multe intalniri, a participat la o conferinta internationala pe tema "Uniti pentru justitie", potrivit unui oficial al Departamentului american al Justitiei, care a vorbit sub protectia anonimatului, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

