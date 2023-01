Ucraina primește un nou ajutor major din partea SUA. Volodimir Zelenski, detalii de ultimă oră Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca a fost anuntat un nou pachet de asistenta din partea SUA, in valoare totala de aproape 3 miliarde de dolari. ”Pentru prima data, vom primi vehicule de lupta Bradley – asta este exact ce avem nevoie. Noi arme si proiectile, inclusiv unele de inalta precizie. Noi rachete. Noi drone”, detaliaza el. Zelenski mentioneaza eforturile diplomatice, adaugand ca ”ruscismul trebuie sa piarda acest razboi”. ”Pacea se apropie cu fiecare zi”, sustine el. ”In sfarsit, putem spune ca am reusit sa ducem puterea Ucrainei si cooperarea cu partenerii privind apararea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- „Volumul fondurilor acumulate pentru initiativa noastra «Cereale din Ucraina» este in crestere si depaseste deja 180 de milioane de dolari americani. Aceasta este deja una dintre cele mai mari initiative umanitare ucrainene din punct de vedere istoric. Si va fi si mai mare”, a anuntat luni seara Volodimir…

