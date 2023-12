Casa Alba tocmai a avertizat ca America este pe cale sa ramana fara fonduri pentru a ajuta Ucraina pana la sfarșitul anului. Un eșec al Congresului de a aproba un nou sprijin ar „ingenunchea” Kievul. Alerta lansata de Shalanda Young, directorul de buget al Casei Albe, intr-o scrisoare adresata luni liderilor Congresului, a reprezentat cea […] The post Ucraina primește o ditamai palma americana first appeared on Ziarul National .