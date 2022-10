Ucraina primește iar bani: Câte miliarde de euro vor sosi saptamâna viitoare La sediul NATO, seful diplomației europene, Josep Borrell, a anunțat ca saptamana viitoare va fi aprobata o noua finanțare care va ridica la peste 3 miliarde de euro sprijinului militar al Uniunii pentru Ucraina de la inceputul conflictului, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

