- Responsabila Amnesty International pentru Ucraina, Oksana Pokalciuk, a demisionat sambata, dupa ce Kievul a criticat un raport al organizatiei care critica armata ucraineana pentru periclitarea civililor, transmite AFP. Intr-un comunicat difuzat vineri noaptea pe pagina sa de Facebook, Pokalciuk recunoaste…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 160. Forțele ucrainene au recucerit peste 40 de așezari in regiunea Herson, in timp ce Kievul incearca sa respinga trupele ruse intr-o contraofensiva. Pentru prima data de la inceputul invaziei ruse acum aproape sase luni, o nava incarcata cu 26.000 de tone de porumb a parasit…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat marți speranța ca „o finalitate ar putea fi obținuta la sfarșitul anului” privind razboiul din Ucraina, dar „numai cu certitudinea ca Rusia nu poate și nu trebuie sa caștige”, potrivit CNN . „Sprijinul nostru pentru Ucraina și sancțiunile noastre impotriva…

- Rusia va pune capat ofensivei din Ucraina imediat ce Kievul se va preda, a anunțat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit BBC . El indeamna autoritațile ucrainene sa ordone trupelor lor sa depuna armele. „Partea ucraineana poate opri totul inainte de sfarșitul zilei de astazi”,…

- Decizie importanta la Bruxelles privind soarta Ucrainei. Cei 27 de lideri sunt așteptați sa aprobe candidatura țarii macinate de razboi la Uniunea Europeana. Kievul a depus cererea oficiala la cateva zile de la declanșarea invaziei ruse și procesul s-a derulat cu o viteza record. Daca va primi unda…

- Bucurestiul se alatura oraselor europene care gazduiesc turneul european "Life Will Win", un eveniment caritabil conceput cu scopul strangerii de fonduri pentru dotarea cu aparatura medicala a spitalelor din Ucraina, dar si pentru sprijinirea artistilor ucraineni si pentru sprijinirea aderarii Ucrainei…

- UPDATE Oprirea invaziei rusești este cruciala pentru intreaga lume, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, printr-o legatura video la o reuniune asiatica. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, la dialogul Shangri-La din Singapore, ca rezultatul razboiului din țara sa nu afecteaza…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca ar putea exista pana la 75 de milioane de tone de cereale blocate in Ucraina pana in toamna acestui an. Kievul dorește arme anti-nava care sa asigure trecerea in siguranța a exporturilor sale, a mai precizat Zelenski. Fii la curent…