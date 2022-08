Stiri pe aceeasi tema

- Autoturismul in care se afla Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin – analistul si ideologul rus, considerat apropiat al lui Putin, a sarit in aer, sambata seara, la Moscova. Propagandiștii rusi susțin ca este vorba de un asasinat și ca ținta era de fapt tatal ei. : Explozia care a ucis-o pe fiica…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. "Subliniez ca Ucraina nu are nimic de-a face cu asta, pentru ca nu suntem un stat criminal…

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat duminica aceasta ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin, transmite EFE.

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat duminica aceasta ca Kievul ar fi implicat in atacul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin, transmite EFE.

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat duminica faptul ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara, in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin, transmite EFE.

- Mașina in care se afla Daria Dughina, fiica unui important aliat al lui Putin, Aleksandr Dughin, supranumit și "creierul" sau "filosoful lui Putin", a explodat in mers, aseara, la Moscova, in ceea ce apropiații Kremlinului numesc deja ca fiind un atentat

- Mașina in care se afla Daria Dughina, fiica unui important aliat al lui Putin, Aleksandr Dughin, a explodat in mers, sambata seara, la Moscova, in ceea ce apropiații Kremlinului numesc deja ca fiind un atentat cu mașina-capcana care il viza, de fapt, pe tatal ei.