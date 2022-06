Ucraina prezintă bilanțul copiilor uciși în război Cel putin 287 de copii au fost ucisi si alti 492 au fost raniti in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, a anuntat sambata Parchetul general de la Kiev, potrivit dpa, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Cine este Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Cine este Marian Enache ,…

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a anuntat lansarea unui nou grup comun alcatuit Marea Britanie, Uniunea Europeana si SUA cu scopul de a sprijini eforturile Procuraturii Generale a Ucrainei de documentare a crimelor de razboi si a altor atrocitati comise in Ucraina, relateaza…

- Parchetul ucrainean a cerut joi inchisoare pe viata impotriva unui soldat rus, la primul proces pentru crima de razboi care se desfasoara in Ucraina, proces in timpul caruia tanarul sergent de 21 de ani a cerut iertare pentru uciderea unui civil in primele zile ale invaziei militare, informeaza AFP.…

- Publicația The Kiev Independent, care citeaza cifre oficiale ale Kievului, publica un bilanț al celor doua luni de razboi in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Parchetul antiterorism francez a anunțat ca a deschis trei anchete privind posibile crime de razboi in Ucraina, legate de acte impotriva cetațenilor francezi in aceasta țara, invadata de Rusia de la sfarșitul lunii februarie, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sute de oameni au participat, in Piața Universitații, la o manifestație in memoria copiilor care au pierit in razboiul din Ucraina. Oamenii au adus sute de perechi de pantofi care au fost așezate pe trotuar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Amploarea pierderilor ruse in Ucraina, chiar daca cifrele nu sunt verificate, atinge proportii considerabile, simbolizate printr-un fenomen constatat din primele zile ale conflictului: moartea a numerosi generali si ofiteri superiori, comenteaza luni France Presse, potrivit Agerpres. Fii la…

- Rusia a recunoscut vineri ca a inregistrat 1.351 de morti in armata sa de la inceputul ofensivei militare in Ucraina in urma cu o luna, acuzand tarile occidentale ca fac o "greseala" atunci cand livreaza arme Kievului, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O luna de razboi in Ucraina a dus la stramutarea a 4,3 milioane de copii – mai mult de jumatate din populația de copii estimata a țarii, de 7,5 milioane, conform UNICEF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…