Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi am primit un test pozitiv cu coronavirusul. Vesti neasteptate tinand cont ca atat eu cat si familia mea respectam toate regulile in continuare - masti, manusi, contact minim", a scris prima doamna a Ucrainei pe Twitter. Aceasta afirma ca se simte bine, nefiind spitalizata, dar ca se va izola…

- Soția președintelui Ucrainei Elena Zelenski a fost diagnosticata cu COVID-19. Potrivit serviciului de presa al președinției din Ucraina, prima doamna se simte bine și are simptome ale bolii. In prezent, Elena Zelenski este in tratament ambulatoriu, izolata de alți membri ai familiei. Președintele Ucrainei,…

- In fotografie, președintele și mai mulți colaboratori Volodimir Zelenski beau o cafea intr-un local, in conditiile in care restaurantele si cafenelele in spatii inchise se vor putea redeschide in Ucraina abia de vineri, in cadrul masurilor de relaxare graduala a restrictiilor.

- Polemica s-a declansat dupa ce o fotografie a serviciului de presa al presedintiei l-a aratat pe Zelenski band o cafea intr-un local, in conditiile in care restaurantele si cafenelele in spatii inchise vor putea redeschide in Ucraina abia incepand de vineri, in cadrul masurilor de relaxare graduala…

- Politia ucraineana va investiga daca presedintele Volodimir Zelenski a incalcat restrictiile antiepidemice instituite in Ucraina mergand la o cafenea impreuna cu membri ai echipei sale si cu alti functionari in timpul unei vizite in orasul Hmelnitki, situat la circa 340 de kilometri de capitala Kiev,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a reafirmat miercuri disponibilitatea de a negocia direct cu omologul sau rus Vladimir Putin solutionarea conflictului din Donbas (estul Ucrainei), dar fara a renunta la formatul de negocieri "Normandia" (Germania, Franta, Ucraina si Rusia), informeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a reafirmat miercuri disponibilitatea de a negocia direct cu omologul sau rus Vladimir Putin solutionarea conflictului din Donbas (estul Ucrainei), dar fara a renunta la formatul de negocieri "Normandia" (Germania, Franta, Ucraina si Rusia), informeaza agentia…

- Stam acasa si dupa weekend, dupa perioada de carantina, sa ne speriem de kilogramele de pe cantar si nu de cifrele din termometru, a spus Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, intr-un mesaj neconventional adresat cetatenilor de sarbatorile pascale."Ucraina, la fel ca intreaga lume, sarbatoreste…