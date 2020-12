Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Ucrainei a adoptat vineri o noua lege ce penalizeaza cu sanctiuni informatiile mincinoase din declaratiile de avere, dupa ce anularea acestei norme legislative de catre Curtea Constitutionala a provocat un scandal in aceasta tara, informeaza AFP. Insa noua lege a fost imediat criticata ca…

- Curtea Constituționala din Ucraina a fost sesizata de mai mulți deputați proruși in privința acestor legi și a decis sa anuleze o parte din legile anticorupție ce se afla in vigoare de mai mulți ani. Acest lucru ar putea duce la suspendarea ajutorului financiar din occident de care Ucraina are mare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri Parlamentului dizolvarea Curții Constituționale, dupa decizia controversata a acestei instituții de a invalida o serie de masuri anticorupție, o decizie care a provocat proteste din partea a mii de ucraineni, scrie AFP.Zelenski a supus…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri parlamentului de la Kiev sa dizolve Curtea Constitutionala si sa anuleze decizia acestei instante prin care au fost respinse unele legi anti-coruptie, informeaza agerpres. Decizia a fost criticata ca un pas mare inapoi in combaterea coruptiei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat joi ca "inacceptabila" decizia Curtii Constitutionale care a invalidat anumite masuri anticoruptie cu o zi inainte, convocand o reuniune "de urgenta" a Consiliului de Aparare si Securitate Nationala (SNBO), relateaza France Presse si Ukrinform.…

- Ludovic Orban a avut o reacție dura, joi seara, la Digi24, la adresa Curții Constituționale, dupa ce aceasta a anunțat ca legea prin care Parlamentul poate decide data alegerilor parlamentare este constitutionala. Premierul a spus ca instituția trebuie curatața de politruci, iar din componența ei ar…

- Federația Sindicatelor Silva saluta decizia Curții Constituționale a Romaniei de miercuri, 30 septembrie, prin care a admis obiecția de neconstituționalitate formulata de Președintele Romaniei și a constatat ca sunt neconstituționale prevederile art. I din Legea pentru modificarea Legii nr.165/2013…