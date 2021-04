Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Ucraina se simte sustinuta de Marea Britanie si alte tari din G7 in confruntarea cu Rusia, dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. "Actiunile recente ale Rusiei reprezinta o provocare serioasa pentru securitatea Ucrainei, a membrilor @NATO si a intregii Europe", a scris presedintele Zelenski intr-o postare pe Twitter. Russia's recent actions pose a serious challenge to the security of ????????, @NATO members and the entire Europe. Thanked @BorisJohnson in a ☎️ conversation for continued…