Președintele Joe Biden a semnat luni, 9 mai, in fața jurnaliștilor o lege care permite accelerarea trimiterii de echipamente militare in Ucraina, reactivand astfel un dispozitiv datand de la Al doilea razboi mondial. „Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022” este bazat pe un program datand de la al doilea razboi mondial, destinat ajutorarii Europei […] Articolul Ucraina: Președintele Joe Biden reactiveaza o lege privind asistența militara datand de la Al doilea razboi mondial apare prima data in Curierul National .