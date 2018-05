Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, s-ar fi gandit la un atac de trei ori mai mare asupra Siriei, care ar fi inclus și distrugerea sistemului de aparare aeriana al Rusiei. Cel care l-ar fi oprit ar fi secretarul american al Apararii, James Mattis. Dezvaluirea a aparut intr-un material publicat de The Wall…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…

- Moscova și Washingtonul au blocat incercarile reciproce de a lansa o ancheta internaționala in cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind atacul chimic din Siria, unde razboiul civil a intrat in cel de-al șaptelea an, transmite Reuters. Președintele american Donald Trump și aliații occidentali…

- Franta si Statele Unite au acuzat luni Rusia in fata Consiliului de Securitate al ONU pentru presupusele atacuri chimice comise in orasul Douma din Siria, sustinand ca Moscova nu putea ignora bombardamentele aeriene ale regimului Bashar Al-Assad, relateaza AFP preluat de agerpres. "Sprijinul…

- Republica Ceha a decis sa-l extradeze americanilor pe hackerul rus Iuri Nikulin, pe care Rusia incerca sa-l recupereze, apeland la influenta presedintelui ceh Milos Zeman. Dupa cum precizeaza Aktualne, astfel s-a incheiat confruntarea de lunga durata dintre Federația Rusa și Statele Unite pe ”capul”…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…