- Ucraina anunța ca este pregatita in cazul unei ofensive ruse majore, la care se așteapta in februarie. Pe de alta parte, Rusia acuza Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova.

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in jurul datei de 24 februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii…

- In acelasi timp, Ministerul rus al Apararii a acuzat - duminica - Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova ca a comis crime de razboi si ca a tintit civili intr-o operatiune sub steag fals, potrivit Reuters, preluat de…

- Inspectorii AIEA nu au gasit echipamente militare in centralele nucleare din Ucraina, a declarat marti in Parlamentul European directorul agentiei, Rafael Grossi, citat de Reuters, potrivit Agerpres.El a dezmintit astfel acuzatia adusa luni de serviciul de informatii externe al Rusiei, care a sustinut…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca o problema cronica a tarii pusa in fundal de razboiul impotriva Rusiei, coruptia, nu va fi tolerata si a promis decizii cheie privind eradicarea acesteia in aceasta saptamana, informeaza luni Reuters. Angajamentul exprimat de presedintele Zelenski…

- Ucraina trebuie sa fie pregatita la frontiera sa cu Belarus chiar daca pana in prezent exista doar ”declaratii puternice” din partea vecinului sau, a afirmat miercuri, 11 ianuarie, presedintele Volodimir Zelenski, dupa o vizita in regiunea Liov, informeaza Reuters și Agerpres. Kievul a avertizat ca…

- Intr-un mesaj video de Anul Nou difuzat de televiziunea de stat rusa, Putin a declarat ca Rusia lupta in Ucraina pentru a-si proteja "patria" si pentru a asigura "independenta adevarata" a poporului sau.Intr-un mesaj de noua minute, cel mai lung discurs de Anul Nou din cele doua decenii de guvernare,…