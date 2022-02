Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a trimis guvernului german o scrisoare care include o lista cu diverse tipuri de armament de care Kievul sustine ca are nevoie in contextul conflictului cu Rusia, a relatat vineri ziarul Suddeutsche Zeitung, citat de dpa. Potrivit publicatiei citate, Ucraina solicita Germaniei sisteme antiracheta…

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vorbind la o ședința a celei de-a șaptea sesiuni de la Rada Suprema, a semnat un decret privind consolidarea capacitații de aparare a statului și atractivitatea serviciului militar, care prevede o creștere a numarului de soldați, informeaza Interfax.…

- Rusia da tot mai multe semne ca este gata sa atace Ucraina. Americanii au descoperit ca Moscova a trimis deja rezerve de sange pentru raniți și alte materiale medicale la frontiera, acolo unde a masat numeroase trupe militare. Anunțul a fost facut de trei oficiali americani pentru Reuters, insa nici…

- Un avion american avand la bord echipamente militare a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport efectuat in cadrul programului de asistenta de securitate in valoare de 200 de milioane de dolari, in contextul tensiunilor cu Rusia, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost plasati in alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in timp ce trupele rusesti se afla la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Secretarul american al Apararii, Lloyd…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare mutarea unor trupe stationate in Europa de Vest in Europa de Est in urmatoarele saptamani, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, noteaza Agerpres. ''Acest lucru are de-a face cu trupele…

- Marea Britanie furnizeaza Ucrainei rachete antitanc cu raza scurta de acțiune pentru autoaparare, dupa ce Rusia a adus aproximativ 100.000 de soldați la granița sa, a declarat secretarul apararii, citat de BBC, noteaza mediafax. Ben Wallace a declarat in fața parlamentarilor ca o mica echipa…

- Generalii ucraineni afirma ca, daca Rusia opteaza pentru o invazie, nu vor avea nicio șansa de a o respinge fara o infuzie masiva de resurse militare din partea occidentului, relateaza The New York Times. La a 30-a aniversare a fondarii armatei ucrainene de saptamana aceasta președintele Volodimir…