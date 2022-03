(Ucraina) Portul strategic Mariupol este supus unei blocade de către armata rusă Portul strategic Mariupol din estul Ucrainei este supus unei blocade de catre armata rusa si unor atacuri nemiloase, a declarat sambata primarul, care a cerut infiintarea unui coridor umanitar, transmite AFP. ‘Deocamdata cautam solutii la problemele umanitare si toate mijloacele posibile pentru a scoate Mariupol din blocada’, a spus Vadim Boitcenko intr-un mesaj postat la ora 22:00 GMT pe contul Telegram al primariei. ‘Prioritatea noastra este sa stabilim o incetare a focului astfel incat sa putem reface infrastructura vitala si sa infiintam un coridor umanitar pentru a aduce alimente si medicamente… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

