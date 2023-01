Stiri pe aceeasi tema

- Politia ucraineana afirma ca a descoperit 25 de lagare de tortura dupa eliberarea de sub ocupatia rusa a zonei din jurul orasului Harkov, situat in estul Ucrainei, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- 40% dintre teritoriile ocupate de Rusia in primele luni ale invaziei au fost recuperate, anunța șeful marelui stat major al armatei ucrainene. Oficialul a precizat și ca, in acest moment, linia frontului are 1.500 de kilometri. La inceputul anului, Ucraina a reușit o lovitura grea pentru Rusia. 63 de…

- UPDATE 07:20 - Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa.UPDATE 07:15 - Politia ucraineana afirma ca a descoperit 25 de lagare…

- Aceasta descoperire a fost facuta dupa eliberarea de sub ocupatia rusa a zonei din jurul orasului Harkov, situat in estul Ucrainei, informeaza dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Rușii au lansat un nou atac masiv asupra orașelor din Ucraina. Este alerta de raid aerian in toata țara, dupa ce rușii au lansat zeci de rachete catre marile orașe. Forțele ruse au atacat din nou Odesa și Dnipro, la ora de varf, cand zeci de mii de civili erau pe strada și mergeau la munca sau la școala.…

- Poliția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism din Finlanda nu gasit nicio confirmare ca armele furnizate Ucrainei ar fi putut ajunge la gruparile de crima organizata finlandeze, a anuntat institutia, printr-un comunicat. Seful adjunct al Politiei, Markus Valimaki,…

- Politia ucraineana a afirmat, marti, ca a descoperit o "camera de tortura" in orasul Pisky-Radkivski, care a fost ocupat de Rusia, in estul regiunii Harkov, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Politia ucraineana a afirmat, marti, ca a descoperit o "camera de tortura" in orasul Pisky-Radkivski, care a fost ocupat de Rusia, in estul regiunii Harkov, transmite CNN. Printre obiectele gasite, potrivit Politiei, se numara un container plin de dinti de aur extrasi. "Dupa eliberarea satului Pisky-Radkivski,…