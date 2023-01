Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, s-a pronunțat impotriva incetarii focului in Ucraina, in condițiile Rusiei. Seful diplomatiei germane a facut aceasta declaratie duminica, pentru ziarul "Bild am Sonntag", anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina coopereaza in mod direct cu Statele Unite, precum și cu alte țari, pentru a introduce noi sancțiuni eficiente impotriva Rusiei, dupa atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene, a declarat ambasadorul Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, citat de Ukrinform, conform Rador. Fii la curent…

- Rusia se opune categoric rezoluției Adunarii Generale a ONU privind despagubirile Moscovei pentru Ucraina, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rada Suprema de la Kiev intenționeaza sa ceara Grupului celor 20 (G20) sa excluda Federația Rusa din organizație in legatura cu agresiunea armata impotriva Ucrainei - se arata intr-un proiect de rezoluție inregistrat in legislativul ucrainean, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat vineri ca vor construi un zid de beton armat si alte fortificatii la granita cu Belarus, un stat aliat apropiat al Rusiei, pe care aceasta l-a folosit baza pentru invadarea Ucrainei, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Iranul a declarat luni ca nu a furnizat Rusiei drone pe care sa le foloseasca in atacurile din Ucraina, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Ministrul israelian pentru Diaspora, Nachman Shai, spune ca a venit timpul ca Ucraina sa primeasca ajutor militar de la Israel, in contextul informațiilor ca Iranul se pregatește sa trimita rachete balistice Rusiei, potrivit Kyiv Indepenent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Direcția Generala de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei (GUR) ofera o recompensa de 100.000 de dolari pentru capturarea fostului ministru al apararii din autoproclamata republica populara Donetk, Igor Ghirkin (Strelkov), transmite RT, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi…