Stiri pe aceeasi tema

- Personalul american al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a inceput sa se retraga pe cale rutiera, cu automobilele, din orasul Donetk, aflat in estul Ucrainei si controlat de separatistii prorusi, de teama unei invazii militare ruse, scrie Reuters, preluata de Agerpres.

- Statele Unite au ordonat sâmbata unei parți a personalului ambasadei sale sa paraseasca Ucraina, iar doua surse Reuters au declarat ca Washingtonul și-a retras din Ucraina și personalul de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. "Astazi, Departamentul de Stat…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a vizitat marți regiunea Mariupol din estul Ucrainei, devastata de anii de razboi. Vizibil mișcata, Baerbock a spus ca este un moment „opresiv” ca a existat un „razboi chiar in mijlocul Europei”.Fosta stațiune de litoral Shyrokyne se intinde direct pe Marea…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a raportat peste 200 de violari ale incetarii focului in estul Ucrainei intr-o singura zi, informeaza sambata DPA. OSCE monitorizeaza conflictul dintre fortele guvernamentale ucrainene si separatisti sustinuti de Rusia in zonele Donetk…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a criticat joi lipsa de progrese in directia gasirii unei solutii la conflictul din estul Ucrainei, transmite dpa. ''Nevoile umanitare trebuie sa prevaleze in fata consideratiilor politice'', a declarat ministrul de externe suedez…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca șeful diplomatiei SUA, Antony Blinken, se va intalni joi, la Stockholm, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre tensiunile militare in creștere, de la granita dintre Rusia si Ucraina, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Antony…