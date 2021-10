Ucraina: Permisul sanitar devine obligatoriu pentru transportul public

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria capitalei ucrainene Kiev a anuntat joi introducerea de luni a unui permis sanitar pentru accesul in numeroase locuri publice, inclusiv in transportul public si restaurante, drept raspuns la „deteriorarea brusca” a situatiei epidemice, potrivit AFP.

- Acum aproximativ un an, Nicușor Dan depunea juramantul ca primar general al Capitalei, dupa ce alianța dintre PNL și USR, adaugata la dezamagirea multor bucureșteni fața de mandatul Gabrielei Firea, l-a propulsat in fotoliul de edil-șef. De ani buni, la alegerile locale, bucureștenii iși pun speranțele…

- Permisul de munca a devenit obligatoriu in Italia: Ce pațesc cei care nu au certificatul verde Permisul de munca a devenit obligatoriu in Italia: Ce pațesc cei care nu au certificatul verde Certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu incepand de vineri in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca proiectul unui nou regulament de parcare urmeaza sa fie prezentat pana la finele anului si ca acesta va asigura spatii pentru banda unica sau pentru pistele de biciclete. "Cercul vicios in care noi ne invartim de ani de zile este ca oamenii nu…

- Anunțul privind stadiul marilor lucrari din București a fost facut marți de Nicușor Dan. Facem ordine in haosul creat de fosta administrație, a declarat Dan, marți, in cadrul unei conferințe de presa. Este vorba de stația de epurare de la Glina care va fi gata in 2022 și zona din jurul podului Ghica…

- Senatorul Gabriela Firea declara ca peste 60.000 de bolnavi cronici din București au fost parasiți de noul primar al Capitalei, Nicușor Dan. Parlamentarul susține ca in ultimele luni Primaria nu a mai achitat sprijinul financiar de 500 de lei lunar. Senatorul Gabriela Firea anunța pe Facebook ca ajutorul…