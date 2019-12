Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt in curs perchezitii la mai multe adrese", intre care un club de fitness si un complex imobiliar in care isi are sediul si partidul fostului sef de stat, Solidaritatea europeana, a mentionat pentru France Presse Angelika Ivanova, purtatoare de cuvant a Biroului ucrainean de ancheta (DBR), insarcinat…

- Manifestantii, care au raspuns in special apelului partidului fostului presedinte Petro Porosenko, s-au reunit in centrul capitalei Ucrainei. Ei au afisat bannere cu mesajele de genul: "Nu capitularii" si "Stai departe de Moscova". Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca - pentru prima oara de la alegerea…

- Guvernul de tranziție instalat in Sudan a aprobat o lege care dizolva Partidul Congresului Național al fostului președinte Omar al-Bashir, ce a guvernat statul african din 1989 pana la demiterea sa in urma mișcarii de protest din luna aprilie, relateaza site-ul postului BBC preluat de agerpres.Complementar…

- Petro Poroșenko, președinte al Ucrainei intre 2014 și 2019 (foto: timpul.md) Corporatia Roshen a confirmat mass-media de la Kiev ca fiul cel mai mare al lui Petro Porosenko, Oleksii, in varsta de 34 de ani, a preluat cea mai mare parte a actiunilor firmei. „Regele ciocolatei” Petro Porosenko a fondat…

- Autoritațile din nordul Romaniei sunt in alerta, dupa ce in Ucraina au fost semnalate mai multe cazuri de difterie, in apropiere de granița cu țara noastra. Medicii au primit recomandari speciale cu privire la diagnosticarea corecta a pacienților, in condițiile in care ultimele cazuri de difterie din…

- Parlamentul European (PE) ii interzice complet accesul in sediile sale fostului presedinte separatist al guvernului catalan Carles Puigdemont, dupa ce justitia spaniola a emis un nou ordin european de arestare si extradare impotriva lui, au confirmat pentru Efe surse parlamentare, care au subliniat…

- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, in prezent deputat al partidului de opozitie 'Solidaritatea europeana', a declarat, in Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral), ca asa-numita 'formula Steinmeier' - care a fost convenita la 1 octombrie de reprezentantii Grupului tripartit de contact…

- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, in prezent deputat al partidului de opozitie 'Solidaritatea europeana', a declarat miercuri in Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral) ca asa-numita 'formula Steinmeier' - care a fost convenita la 1 octombrie de reprezentantii…