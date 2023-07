Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise in urma unui atac rusesc asupra unui punct de distribuire a ajutoarelor umanitare in regiunea Zaporojie (sud-estul Ucrainei), au anuntat luni responsabili ucraineni, citati de Reuters si AFP.

- Bombardamentele repetate asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei au starnit ingrijorare inca de la inceputul razboiului din Ucraina, insa mai mulți experți spun ca șansele de a avea loc un dezastru nuclear sunt minime, adaugand ca, spre deosebire de Cernobil, centrala Zaporojie este „mult…

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Potrivit…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Militarii rusi si-au intarit pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie, in sudul Ucrainei, in ultimele saptamani, au declarat patru martori, inainte de o contraofensiva ucraineana mult asteptata in regiune, transmite vineri Reuters.Noi transee au fost sapate in jurul…

- Bombardamentele rusesti au ucis miercuri 23 de persoane in interiorul și in apropierea orașului Herson, din sudul Ucrainei, lovind un hipermarket, o gara și cladiri rezidențiale, a declarat guvernatorul regional, transmite Reuters, potrivit Rador."Țintele inamicului sunt locurile in care traim. Țintele…