- Premierul ucrainean Oleksii Goncearuk, aflat in post de sase luni, si-a prezentat demisia si urmeaza sa fie inlocuit de unul dintre adjunctii sai, au anuntat mai multi deputati din Partidul Slujitorul Poporului al presedintelui Volodimir Zelenski, relateaza AFP potrivit Agerpres.Nicio confirmare…

- Presedintele Sloveniei, Borut Pahor, l-a numit miercuri pe Janez Jansa, liderul Partidului Democrat Sloven (SDS, centru dreapta), candidat la functia de premier si i-a cerut legislativului sa-l confirme, informeaza Reuters. Este de asteptat ca parlamentul sa-l confirme pe Jansa in functia de premier…

- Serviciile de securitate ale Ucrainei au anuntat miercuri ca au facut perchezitii la unul dintre birourile postului de televiziune "1+1" in contextul unei inregistrari calificate drept ilegala si care a fost cat pe ce sa duca la demisia premierului Ucrainei, informeaza Reuters, conform agerpres.ro.…

- Premierul ucrainean, Oleksii Gonciaruk, si-a anuntat vineri demisia, in urma divulgarii unor declaratii denigratoare la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, provocand astfel prima criza grava a tanarului sef de stat. Potrivit unor divulgari in presa ucraineana, Gonciaruk i-a reprosat presedintelui…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat legea care prelungește statutul special al regiunilor Donețk și Lugansk, din estul țarii, pâna la finalul anului 2020, a informat miercuri Parlamentul de la Kiev, citat de site-ul agenției ruse de presa TASS, citat de Mediafax.Legea…

